蘇黎世學界3x3抽籤敲定　5.11開戰青春熱血對決爭寶座

第4屆「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」將於5月11至7月3日舉行，是屆賽事規模一如既往盛大，128支中學校隊參戰，延續香港三人籃球賽事熱潮。大會周日（21日）邀請嘉賓於基督教香港信義會信義中學進行抽籤，一系列學界勁旅的熱血激戰即將爆發。

蘇黎世籃球賽持續發展並踏入第4年盛事，規模愈趨成熟，由中學籃球男、女子組各64支隊伍組成的合共128隊參戰，首階段以分組形式於5月11日起假基督教香港信義會信義中學進行，小組首名出線至6月30日的淘汰賽，爭取7月3日假修頓場館進行的總決賽資格，挑戰冠軍寶座。

賽制方面，上屆4強直接取得7月3日決賽日淘汰賽參賽資格，而20支獲外卡參賽的球隊則分布於A至T的20個小組，避免出現「死亡小組」的情況，每隊與另外兩支球隊為1小組，打單循環爭首名出線。雖說外卡隊分散於不同組別，但三打三節奏快，變數大，仍有爆冷機會。

男子組外卡勁旅聖若瑟書院、喇沙書院、寶覺中學和漢華中學分處E、M、N和O組；而女子組外卡勁旅協恩中學、林大輝中學、寶覺中學、拔萃女書院分處C、I、K和T組。基督教香港信義會信義中學男、女子組則分別處於D和J組。

至於上屆男、女子組的頭4名隊伍，最快4強才有機會碰頭，其中衞冕的英華書院、滙基書院（大坑東）以及上屆亞席拔萃男書院、英華女書院直接進入8強；而上屆男、女子組季軍張振興伉儷書院、漢華中學以及殿軍裘錦秋中學（葵涌）、浸信會永隆中學則需在12強與其他組別之勝出者爭出線。一眾參賽隊伍將力爭學界籃球榮耀，登上頂峰。

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽2024」

日期

小組賽：5月11至12日、5月15日、5月18至19日

淘汰賽：6月30日

總決賽：7月3日

地點

小組賽及淘汰賽：基督教香港信義會信義中學

總決賽：修頓場館

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