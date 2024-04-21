麥斯韋斯塔本繼續強勢　首奪F1中國站冠軍　

F1中國站睽違5年再度舉行，上海上賽道周日（21日）上演本季第5站激戰，經過56圈比拚後，紅牛車王麥斯韋斯塔本再顯強勢，以1小時40分52秒554力壓群雄，拿下個人首個中國站錦標。第2及第3位分別由麥拿侖車隊的諾利斯及紅牛的佩雷斯奪得。但賽事另一主角是周冠宇，他成為歷來第一位在主場出戰兼完賽的中國F1車手，取得第14名的他賽後獲車迷擁戴歡呼，使他激動落淚。

比賽期間發生驚險事件，蘇巴車隊車手保迪斯的戰車因固障（車身冒煙）被迫在第11號彎道停車，當保迪斯站在車旁處理善後之際，其他車手依然風馳電掣，該芬蘭車手多次抬頭注視其他賽車駛過，畫面令不少車迷感到錯愕及擔憂，紛紛留言不滿賽會做法，有危害車手安全之嫌。幸而保迪斯最終由賽會電單車送走。

排頭位出戰的麥斯韋斯塔本今仗繼續發揮順風順水，即使比賽期間出動過安全車清理保迪斯戰車，但未有阻礙韋少發飆，令他最終以超過13秒的優勢取得今季第4個分站冠軍，並在車手榜上累積110分，領先第2位的佩雷斯25分，對爭取第4度問鼎總冠軍形勢更有利。他賽後意氣風發地說：「賽事重開後我們繼續勇悍，戰車的發揮如我所願，這個星期實在太棒了！」