曼聯恥辱式入英足盃決賽　球員知衰唔敢慶祝

英足盃決賽上演「曼市打吡」！周一(22日)凌晨4強大戰，曼聯喺領先3比0情況下，被英冠球隊高雲地利連追3球，最終靠互射12碼驚險晉級。表現差勁嘅曼聯「恥辱式」入決賽，射贏12碼後，一眾球員亦知衰唔敢大事慶祝，不過領隊坦哈格賽後就話唔覺得尷尬，指連續2年入決賽係偉大成就。

曼聯開賽控制戰局，成功製造連番攻門，23分鐘達洛治右路傳中，麥湯米尼近門射入；完半場前哈利馬古尼接應角球頂成2比0；換邊後形勢未變，58分鐘般奴費南迪斯起腳射門，省中敵衞改變方向彈入，曼聯贏到3球以為大局已定，點知最後20分鐘突然崩潰。

高雲地利71分鐘由艾利斯森斯無人看管下射入，8分鐘後哥林奧夏利射門省中雲比沙卡彈高笠入，氣勢如虹嘅高雲地利喺補時5分鐘博到雲比沙卡禁區內手球，夏治胡禮操刀12碼戲劇性追和3比3。加時最後一刻高雲地利再入波，但僅僅越位被VAR推翻，曼聯幸保不失得以進入互射12碼決勝。

曼聯有卡斯米路宴客，但高雲地利亦有2人射失，當海倫為曼聯射入贏5比4致勝球後，即衝到曼聯球迷區前激情慶祝，但轉身先發覺冇隊友一齊慶祝，一班曼聯球員「知衰」，只係簡單拍手掌唔敢大事慶祝。前曼聯隊長堅尼話：「我諗由球員到球迷都唔想慶祝，因為贏得好尷尬。」

曼聯將會喺決賽同曼城爭冠，領隊坦哈格賽後就堅持唔覺得尷尬：「我哋2年入咗2次決賽，呢個係一大成就！我見到球隊嘅犯錯，但錯誤係無可避免，我完全唔覺得尷尬，而係偉大嘅成就。今季有好多高低起伏，贏英足盃冠軍唔代表今季係成功，但我哋想贏冠軍，就算對手係世界最強球隊。」