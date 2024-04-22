又係比寧咸絕殺！皇馬3比2挫巴塞隆拿

周一(22日)凌晨西甲「國家打吡」，皇家馬德里同巴塞隆拿合演激戰，最終皇馬主場3比2反敗為勝，首循環喺補時攻入致勝球嘅祖迪比寧咸，今場再一次成為「絕殺」英雄，成為17年來首個喺頭2次參加「國家打吡」都入波嘅皇馬球員。

首循環巴塞主場喺領先情況下，被比寧咸連入2球反勝，今仗巴塞作客亦先開紀錄，安達斯基斯坦臣6分鐘就接應角球頂入，皇馬喺18分鐘由盧卡斯華斯基斯博到12碼，雲尼斯奧斯祖利亞操刀追平。69分鐘費明盧比斯為巴塞再次領先，但4分鐘後就被盧卡斯華斯基斯追成2比2。

去到補時1分鐘，盧卡斯華斯基斯右路傳中，兩隊球員門前大漏，伏兵遠柱嘅比寧咸狂抽入網，帶領皇馬贏3比2。比寧咸連續2場射爆巴塞，成為2007年嘅雲尼斯達萊後，第1個喺頭2次參加「國家打吡」都入波嘅皇馬球員。

皇馬贏波後領先次席巴塞11分，聯賽冠軍近在咫尺，教練安察洛堤賽後表示：「今場勝仗非常重要，依家有好大優勢，但我哋唔可以放鬆，要盡量搶分同準備歐聯4強。比寧咸喺適當嘅時間挺身而出，佢非常落力，呢個入波可能會係冠軍嘅關鍵。」