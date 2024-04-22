35歲馬龍顯霸氣　大逆轉相隔9年再奪世界盃

35歲的中國乒壇球星馬龍周日（21日）在世界盃決賽再顯王者霸氣，落後3局後上演大逆轉，力挫年輕新星林高遠，第三度奪得世界盃男單錦標。

2月在世界團體賽奪冠後揚言告別的馬龍，運動生涯已踏入黃昏，但這位中國乒隊隊長繼續為自己的輝煌成就續添光彩，他與首次躋身世界盃決賽林高遠，在過去的國際賽上9次碰頭，彼此已相當熟悉球路，然而作為師兄的馬龍贏多輸少，但在今仗冠軍戰上，二人打得激烈，林高遠開局相當理想，力拼下一口氣連贏3局，不過，在乒壇早已完成大滿貫的馬龍沒有令澳門場館內的球迷失望，再次證明「老薑是辣」，在第4局起上演反擊，並且連贏4局，以4比3(9-11, 9-11, 5-11, 11-8, 11-6, 11-4, 11-8)反勝，繼2012及2015年後，時隔9年第三次奪得世界盃冠軍。

「事實上，我已獲得不少錦標，但它們大多是在決賽上從一開始就對我有利而贏得的；這是我第一次在大落後之下奪冠，在我職業生涯來到這個階段，是對我增強了很大的信心，擊敗王楚欽及林高遠等球手，給我很大的心理提升。」這個冠軍是馬龍生涯的第30個世界級的錦標，當中他已擁有兩個奧運（2016及2020）金牌，三屆世錦賽（2015、2017及2019）冠軍，在其輝煌成績表上再添一項成就，下一站將是不到100日開幕的巴黎奧運。

至於女單方面，同樣是上演「中國打吡」，第二次躋身決賽的孫穎莎同樣經歷苦戰，一度落後首闖決賽的王曼昱1比3，最終成功逆轉以4比3反勝，首奪世界盃女單后冠。孫穎莎贏得奠定勝一分後親吻球台，她賽後稱:「這場比賽我與王曼昱都是全力以赴，不管誰勝誰負，能夠站在決賽賽場已是勝利者，在落後下反勝，我覺得這是一場非比尋常的比賽，對我職業生涯來說是非常大的收穫。」