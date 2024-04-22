暗示黑哨？森林指控VAR球證係盧頓球迷

諾定咸森林喺周六(21日)英超護級大戰，作客0比2不敵愛華頓，輸波後繼續排尾4(26分)，領先尾3嘅盧頓1分。森林今場輸波爭議性十足，佢哋有3個12碼事件，都被球證同VAR否決，賽後森林罕見發出聲明，指控VAR球證艾治維係護級對手盧頓嘅球迷，暗示佢係因為幫助愛隊而做出不利森林嘅判決。

今場3個爭議12碼事件，都關維拉老將艾舒利楊格事，包括禁區內踢跌雷拿、伸手擋波以及從後撞跌赫臣奧杜爾，但全部都被「放生」。森林賽後發聲明譴責：「3個極差判決──3個12碼都冇畀，完全唔能夠接受。球會賽前已向PGMOL(英國職業裁判員公司)警告，VAR球證係盧頓球迷，但佢哋並冇換人，我哋嘅耐性已被多次挑戰，森林會考慮可以採取乜嘢行動。」

森林今季多次成為爭議判決受害者，球會早前請到前英超球證卡頓保做顧問，負責同PGMOL溝通，但成效麻麻，上月聯賽就因球證錯判公正球被利物浦絕殺。《The Athletic》報道，PGMOL話事人韋比表示，卡頓保賽前未有提出更換VAR球證要求，只提及森林領隊紐奴可能會喺記者會，公開艾治維係盧頓球迷嘅事。

根據英超球證條例，所有球證需要向PGMOL申報佢哋支持嘅球隊，而球證唔會被安排執法相關球隊同佢哋競爭對手嘅比賽。據報PGMOL正調查森林嘅聲明內容，森林或會因不當言論被處分。