港超聯　巴科爾第2度膺每月最有價值球員

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及中國香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2023/24球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，經過專業評審團遴選後，「3月最有價值球員」由東方的首席射手巴科爾奪得。這亦是他繼去年11月後，再一次贏得每月最有價值球員獎。

有別於一些賽期疏落的港超球會，東方在3月共踢了6場賽事，有更充足的場次爭取印象分。球隊在月初不敵大埔之後，接着5場錄得4勝1和，分別是1球擊敗均業北區、2比1力克冠忠南區、1比1賽和理文、5比0大勝深水埗，以及5比1大勝標準流浪。而多位東方球員今月表現搶鏡，其中攻入了4球的巴科爾，更獲得大部分專業評審青睞，最終以超過42％得票，贏得「3月最有價值球員」，隊友葉鴻輝及馬希偉則緊隨其後，為本月得票最多的第2、3名。

今次也是巴科爾繼去年11月之後，再度當選每月MVP。連同上周日對香港U23之戰個人包辦4個入球，他由去年10月加盟至今，在聯賽已累積了13個入球，加上在各項盃賽也有9球進賬，至今為東方上陣26場共射入了22球。被問到入球停不了的秘訣，巴科爾笑言：「多謝隊友的鼓勵和教練信任，我能夠再次取得這獎項是全隊的功勞。」

另外，兩度當選每月最佳，也令這名西班牙前鋒在季尾的球星選舉累積較多分數，對此他表示會抱平常心：「作為足球員，獎項是我們進步的動力之一。惟對於個人獎項，我通常不會想太多，因為只要專注幫助球隊表現得好，其他都會自然來。」同時，他又提到餘下球季的最大目標是於盃賽奪標：「希望可以取得更多入球，幫助球隊贏得餘下的賽事，特別是『足總盃』，盼我們能夠取勝打入決賽，捧走獎盃。」