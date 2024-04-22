NBA年度獎項最後3強出爐　雲班耶馬競逐兩個獎項

NBA官方周一（22日）正式公布年度獎項最終票選的入圍3強名單，其中包括年度MVP、最佳新秀、最佳進步獎、最佳防守球員、最佳關鍵球員及最佳教練獎項。金塊中鋒祖傑有望贏得職業生涯第3個年度MVP，而新秀狀元雲班耶馬亦於最佳新秀及最佳防守球員，入圍最後3強。

本季年度MVP獎項競爭激烈，最終金塊中鋒祖傑、雷霆後衞亞歷山大及獨行俠的當錫為最後3強。其中祖傑被視為MVP獎項的大熱門，有望贏得4個賽季以來的第3個年度MVP，他本賽季場均可得26.4分，12.4個籃板及9.0次助攻，投籃命中率58.3%，而當錫場均33.9分為職業生涯最高，他本賽季同樣打出亮眼表現，將會是祖傑最大的競爭對手。但無論最終票選如何，將會是NBA連續第六個賽季由出生在美國以外的球員獲得年度MVP獎項。

值得一提，馬刺狀元「法國怪物」雲班耶馬於NBA生涯首年就入圍了兩個年度最佳獎項名單，分別是最佳新秀及最佳防守球員獎項。他場均可得21.4分、10.6個籃板、3.9次助攻、3.6次封阻及1.2次搶斷，投籃命中率46.5%，數據十分全面，大有機會獲得年度最佳新秀獎，儘管最終贏得最佳防守球員的機會不大，但可見這位小將潛力無窮，未來叫人期待。

此外，是日NBA季後賽繼續好戲連場，當中塞爾特人連續3季季後賽與熱火碰頭。本季狀態大勇的「綠衫軍」在塔圖姆取得23分、10籃板及10助攻的「大三元」下，以114：94大勝，場數領先1：0。至於雷霆、快艇和公鹿，分別打敗鵜鶘、獨行俠和溜馬，先拔頭籌。