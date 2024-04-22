香港東方亞冠再鬥柏維拿萬隆　葉耀邦：賽事水平高

亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）外圍賽次階段，香港東方將於香港時間周二（23日）晚上9時重遇印尼球隊柏維拿萬隆，南華借將葉耀邦表示，自己已逐漸適應東方打法，期待在甲一休季期間在較高水平的賽事累積經驗。（官網直播連續:Youtube.com/FIBA）

BCL Asia外圍賽次階段賽事於4月23至26日舉行，4支球隊將打單循環比賽，前兩名將取得正賽資格。首階段A組首名香港東方次階段重遇柏維拿萬隆（A組次名），兩隊4月初交手時，東方以79：74險勝，預計今仗再演激戰。

總結首階段比賽，香港東方為防守第2強球隊，場均僅失76.7分，為8隊之中失分第2少的球隊。至於2023 IBL 冠軍柏維拿萬隆則攻力強勁，2023 IBL得分王Brandone Francis在BCL Asia亦展現過人得分能力，首階段場均轟入25.8分，4場合取103分，成為8隊之中得分最高之球員。另外柏維拿萬隆的「三分雨」亦是一大殺著，首階段球隊4場合轟42球三分（命中率42.9％），為8隊之冠，其中射手Yudha Saputera於對東方一戰，三分球8射5中取得16分，今場需要重點提防。

由南華外借到東方的葉耀邦首階段場均上陣15.7分鐘，平均交出5.3分、3個籃板、2.3次助攻，他自評表現屬中規中矩，期待在次階段繼續進步：「我會給自己60至70分，大概做到自己要做的事，但籃底執行力要做得更好。來到東方要適應和新隊友合作，因為除了一些南華前隊友（基拔、張延隆），大部分都是第一次合作，需要時間建立默契，也要和外援合作溝通。不過這個聯賽水平頗高，有不少打過NBA的球員和國家隊成員，讓我學到很多，在甲一休季期間好好增進自己。」

亞洲籃球冠軍聯賽外圍賽賽程

香港東方 Vs 柏維拿萬隆

日期：4月23日

時期：9：00pm

地點：印尼雅加達布里安瑪體育館