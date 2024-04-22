【意甲】近14場聯賽12勝　國米搶W提早封王

今晚意甲上演米蘭打吡兼榜首大戰，AC米蘭火併「1哥」國際米蘭。國米依家帶甩A米成條街，仲有隊長拿達路馬天尼斯刑滿復出，火力全開，撞正啱啱歐霸出局嘅「紅黑兵團」，必趁機贏波博提早封王，客勝有計。（Now 638周二凌晨2時45分直播）

國米今季聯賽表現非常穩定，32輪錄得26勝5和僅1敗，攻入77粒及只失17球，攻守均冠絕意甲，單計近14場聯賽豪取12勝2和未輸過，尤其係自歐聯16強被馬體會淘汰後，更加專注打聯賽，以佢哋雄厚班底，單線作戰可謂游刃有餘。雖然上輪意外被卡利亞里逼和2比2，幸好隊長拿達路馬天尼斯坐完波監可復出，呢位前鋒今季聯賽已經入咗23粒，位居射手榜榜首，今仗一定搶韁，火力更盛。

另邊廂，A米剛於歐霸8強「意甲內訌」，兩回合計以1比3不敵羅馬，連續兩屆歐戰淘汰賽遭同國球隊踢出局，打擊士氣。雖然主帥皮奧利帶隊成績唔差，2022年亦重奪聯賽錦標，但喺重要賽事往往甩轆，佢自執教A米後，14次出戰米蘭打吡輸9次，係A米史上於打吡戰輸波最多嘅主帥，單計近5次更加輸晒，戰術過分死板係佢致命傷。

更重要係戰意，國米依家領先緊A米14分咁多，聯賽只係剩番6輪，即係話國米只要喺今場贏波，就會甩開17分，尚餘5輪A米肯定冇得追，國米可提早封王，第20度登上意甲盟主寶座，繡上第2粒星（10次冠軍獲1粒星），既然可一「戰」定江山，必定搏埋佢，客勝捧得過。

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