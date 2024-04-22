拉舒福特淪為箭靶　今夏離隊大家都好

曼聯驚險晉級英足盃決賽，賽後全隊遭球迷柴台，其中拉舒福特淪為箭靶，遭受球迷洗版式攻擊，據報曼聯正物色新前鋒，而巴黎聖日耳門一直有意簽入拉舒福特，更有分析指拉舒福特今夏離隊，符合各方利益。

拉舒福特去年續約，合約長達5年，周薪加到32.5萬鎊(約318萬港元)，但表現同續約前判若兩人，進攻啞火，狀態持續低迷，球迷對佢愈嚟愈不滿，而今場英足盃對高雲地利，上陣97分鐘交出5次射門，錯失1次單刀機會，17次失控球權，表現令人失望，即使球隊僥倖晉級，現場對「福仔」仍然噓聲陣陣。

賽後大批球迷擁到曼聯官網洗版，喪鬧拉舒福特表現差劣，有球迷指其表現一無是處，亦有指佢周薪35萬鎊(32.5萬鎊)，但表現屬「災難」，更有球迷直接叫佢去巴黎(巴黎聖日耳門)。

《曼徹斯特晚報》隨隊記者Samuel Luckhurst認為，拉舒福特今夏離隊，符合各方利益。拉舒福特現時身價為6,000萬歐元，比去年續約時嘅8,000萬歐元已下跌2,000萬歐元，並可能繼續下跌，據報巴黎聖日耳門打算斟介拉舒福特，以取代基利安麥巴比位置，曾開價7,500萬歐元但未能成功，分析認為曼聯應認真考慮巴黎聖日耳門報價。若拉舒福特離隊，曼聯已鎖定士砵亭前鋒基奧基尼斯為代替人選。