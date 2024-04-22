柔道亞錦賽日本擸7金　京奧金牌素根輝倒灶

「2024亞洲柔道錦標賽」周一（22日）續於九龍灣國際展貿中心匯星進行重量級項目對決，日本代表隊盡顯強勢，雖然東京奧運金牌得主素根輝於女子78公斤以上級初賽倒灶出局，但由位列世界排名第3的村尾三四郎力挫蒙古選手摘金封王，連同其他組別，是日再奪3面金牌，並於14個項目大擸7面金牌成今屆亞錦賽大贏家。

經過首兩天激戰誕生9面金牌得主，是日賽事再決出餘下男女子共5個重量級別冠軍，再有多位已獲巴黎奧運入場券的選手接連登場，其中23歲的日本好手村尾三四郎，為2023年多哈世界錦標賽銅牌得主，現高居世界排名第3，是日亮相香港出戰男子90公斤以下級別，決賽以兩個「技有」壓制蒙古選手GANTULGA Altanbagana封王。

同來自日本的男將太田彪雅及女將高山莉加亦盡顯氣勢，分別於男子100公斤以上級及女子78公斤以下級決賽雙雙擊敗南韓選手奪冠，為日本再添2金。至於東京奧運金牌得主素根輝，則於女子78公斤以上級8強不敵蒙古選手AMARSAIKHAN Adiyasuren、其後於復活賽不敵中國選手梁燁，無緣競爭獎牌。

此外，男子100公斤以下級別則由烏茲別克的TUROBOYEV Muzaffarbek對上阿拉伯選手KOSTOEV Dzhafar，雙方實力不相伯仲，最終進入黃金加時並由TUROBOYEV Muzaffarbek抓到機會取得「半勝」，奪得代表隊於亞錦賽的首面金牌。

男女子共14個項目中，日本代表隊大擸7面金牌排榜首，成是屆亞錦賽最大贏家，蒙古代表隊奪3面金牌排第二。今屆亞錦賽周二煞科，將有混合團體賽壓軸上演。