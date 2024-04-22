丹恩奴域：希拉爾將會贏波出局

艾阿恩在今屆亞冠盃4強首回合，主場以4:2擊敗希拉爾，表現令人難以置信，並終止沙特聯勁旅希拉爾的34場連勝世界紀錄。

我認為，所有人都會對這個賽果感到意外，但在今屆亞冠盃，艾阿恩到目前為止的表現都相當出色，其中於上一圈就淘汰了有基斯坦奴朗拿度壓陣的艾納斯，故此，球迷絕對不能夠看輕他們。

毫無疑問蘇菲安拉希美是球隊的核心人物。這位摩洛哥國腳暫時以11個入球成為賽事的神射手，對希拉爾時於上半場更已大演帽子戲法，近4場亞冠盃賽事亦有入球進帳。

此子的速度、走位及把握力皆十分突出，但如果艾阿恩要令他表現得更加有效率的話，他身後的隊友的小組搓傳定要做得好，事關艾阿恩的幾個最佳入球機會都是來是快速反擊攻勢。

艾達沙利的入球為希拉爾追近至較接近的2:4比數，亦給予球隊今仗拚搏機會，我相信他們將會以比賽初段取得入球為目標，向艾阿恩施壓。米連高域沙域首回合的位置被推前，他強大的體能及為隊友製造機會的能力，將可為艾阿恩構成問題。

我曾於首回合賽前提到，艾達沙利及馬干這兩位球隊最大的入球威脅，結果雙雙都有入球進帳。但由於首席射手阿歷山大米祖域缺陣，他們於對方禁區內缺少了一位致命殺手攻堅，有可能帶來嚴重影響。

希拉爾今仗於主場作賽定會主攻，但我感到其後防有可能會出現空位，讓艾阿恩有機可乘並得以作出突破。所以，我認為今場賽事來自沙特的希拉爾將會獲勝，不過艾阿恩也能夠取得入球，兩回合合計艾阿恩晉級決賽。