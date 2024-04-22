祖高爾：阿仙奴高位防守反讓車仔偷雞

對阿仙奴來說，這是一場爭奪英超冠軍的重要比賽，他們有條件在曼城下場英超前，於多踢兩場下與對方拉開4分的積分差距。

阿仙奴作客擊敗狼隊給我留下深刻印象，尤其狼隊今季主場硬淨，在經歷一周前不敵阿士東維拉兼在周中歐聯8強被淘汰出局後，兵工廠展現出強大的心理質素並贏下對狼隊的比賽。

我要特別強調的一個人是李安度杜沙特。近年不少引人注目的球員如阿歷斯麥亞里士打及摩西斯卡些度等從白禮頓轉投到大球會。相比之下，杜沙特加盟阿仙奴沒受到太大關注，但他卻是一則對阿仙奴相當重要的轉會。在過去的幾個月裡，無論是後備抑或正選，他的入球能力或影響比賽的能力對兵工廠都極為重要，如果他最終能幫助阿仙奴贏得冠軍，肯定將成為近兩季與白禮頓相關最出色的轉會。

阿仙奴的防守球員會很高興在經歷兩場有失球的比賽後，上仗終保持不失，毫無疑問一對正選中堅威廉沙列巴及加比爾馬加希斯今仗將繼續擔正，但留意他們前面會否起用佐真奴擔任墮後防中。雖然他的控制皮球能力很強，但移動速度較為緩慢，對位是最近炙手可熱的進攻中場高爾彭馬，很可能會面臨很大威脅。

另一邊廂，相信車路士對在英足盃4強出局感到非常不幸。與曼城相比，他們可能是踢得更好的一隊，但正如我們整個球季所看到，車路士浪費很多入球機會，最終反被對方懲罰。

儘管如此，藍戰士今季在對強隊表現出色，預計他們今仗的表現將與對曼城時相差無幾。他們會滿足於讓這支阿仙奴控球在腳，並且會嘗試通過他們能夠壓迫對手的區域，搶回球權並大打反擊，試圖突襲對手。

雖然我認為尼高拉斯積遜在龍門前，需要更加鎮定處理最後一腳，但無可否認他是車路士的關鍵，皆因他的前場壓迫做得很好，並願意回後協防。我們在之前車路士對熱刺時看到他的入球，正正是把握對方的高位防守，這支阿仙奴在控球時同樣喜歡把防守線移得很前，我認為這就是車路士可以偷雞的地方。

隨著阿仙奴每場必勝的壓力日益增加，而且普捷天奴作為前熱刺領隊絕不會對兵工廠手軟，因此我認為藍戰士對阿仙奴來說是一個棘手的問題。最後，車路士仍然在聯賽中抱有進軍歐洲賽的希望，加上自酋長球場建成以來，車路士在這裡的戰績也非常好，所以我有一種車路士防反比賽風格可能會傷害阿仙奴的感覺，並預測這場倫敦打吡將會和氣收場。