Panasonic籃球賽　心誠中學挑戰傳統勁旅

每年Panasonic學界籃球邀請賽都會邀請全港學界勁旅和特邀球隊爭奪冠軍殊榮，今年基督教香港信義會心誠中學繼續是大北區唯一代表，她們誓要拉近和傳統勁旅的距離，打響名堂。

心誠中學今年精英賽12強止步，成績比去年追平校史的8強略為退步，隊長余純恩認為球隊整體表現已屬合格：「今年其中一個隊長畢業，大家都要重新適應，幸好不用花太多時間建立默契，大家亦愈有進步，所以12強都開心。」心誠於精英賽第2階段分別不敵滙基書院和林大輝中學，作為內線主力的余純恩坦言上了一課：「對手不論實力和體能都比我們強得多，我認為這些都是從訓練時數中反映出來，所以只要有心練，我們也一定可以進步。」

這位心誠隊長亦慶幸畢業前終於趕上Panasonic賽的「尾班車」：「上年因為中肺炎，所以只能觀戰，今次會是我第一次正式參賽，好期待和隊友一起奮鬥！」

基督教香港信義會心誠中學

教練：潘耀敏

球員：殷睿心、施子溏、歐暄宜、陳琳莉、余純恩、劉羿稼、鍾月晴、黃子玲、陳愷兒、廖一靜、李鎧佟、李海晴

本學年成績：大北區冠軍、精英賽12強