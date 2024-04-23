國際米蘭挫AC米蘭　意甲提前封王創歷史

國際米蘭重奪意甲冠軍！周二(23日)凌晨「米蘭打吡」，國際米蘭以2比1勇挫宿敵AC米蘭，喺聯賽只剩5輪下拋離次席AC米蘭17分，提前奪得意甲冠軍，兼追平意甲最快奪冠紀錄(提前5輪)。今次係國米史上第20個意甲冠軍，升級做「2星國米」，拿達路馬天尼斯等球員完場後都激動流淚。

國米對上一次意甲封王係2021年，今仗佢哋只要喺「米蘭打吡」贏波就捧盃，18分鐘就藉角球攻勢由法蘭斯高阿沙比建功。國米領先後繼續控制戰局，49分鐘馬古斯杜林射成2比0；AC米蘭80分鐘由湯姆利追番1粒。補時階段雙方出現衝突，杜費斯、迪奧靴南迪斯、卡拿比亞3人被逐，但無阻國米開奪冠派對。

國米今季表現突出，全季聯賽只係輸過1場，入球(79球)最多兼失球(18球)最少，最重要係今次為國米史上第20次聯賽冠軍，意甲傳統係每10次聯賽冠軍，可以喺球會會徽上加上1粒金星，今場之後國米就升級為「2星國米」，意甲只有祖雲達斯嘅3星比國米更多。

教練施蒙尼恩沙基執教生涯首奪意甲，佢賽後興奮表示：「我要同成個國米大家庭分享呢個喜悅，我哋經歷一個難以置信嘅球季，好開心可以執教國米，拎到6個冠軍同踢1次歐聯決賽係難以想像。其實我哋3月份已經肯定拎冠軍，今仗只係數字上正式落實。」