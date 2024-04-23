歐聯席位穩陣　博洛尼亞成「阿特蘭大2.0」

周二(23日)凌晨意甲「歐聯席位」生死戰，第4位博洛尼亞作客以3比1擊敗第5位羅馬，拉開至7分距離，雖然博洛尼亞踢多對方1場，但相信以前4位參加下屆歐聯機會樂觀，以博洛尼亞今季神奇演出，甚至可能成為另一支阿特蘭大，為歐聯帶來驚喜。

開波初段，羅馬前鋒艾沙拉維錯失入波良機後，博洛尼亞隨即反客為主，14分鐘由中場奧沙馬艾阿素斯以倒掛金勾射入打開紀錄。博洛尼亞得勢不饒人，攻勢陸續有來，包括沙利麥卡斯主射罰球中楣彈出，臨完上半場由約舒亞舒克斯射成2比0。

換邊之後，羅馬靠阿斯蒙入波追番1球，並傾力反擊，但由於防線推得太上，84分鐘被博洛尼亞反擊得手，沙利麥卡斯單刀射成3比1。博洛尼亞由少帥莫達執教之下，今季有超水準發揮，近13場聯賽僅曾不敵榜首國際米蘭，餘下5場對手，雖然仲要對拿玻里、祖雲達斯，但呢2支名牌球隊狀態走下坡，博洛尼亞好機會可以力保前4位終點。

值得一提，阿特蘭大曾經打入2019/20年度歐聯8強，成為一時佳話，輿論開始睇好博洛尼亞可以成為「阿特蘭大2.0」。