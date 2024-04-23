祖高域平紀錄膺勞倫斯大獎　邦瑪迪雙喜臨門

擁有創歷史24個大滿貫錦標的塞爾維亞網球天王祖高域，周一（22日）晚以大熱姿態榮膺勞倫斯世界體育大獎年度最佳男運動員獎，並追平網壇傳奇費達拿的紀錄，第五度贏得此項榮譽。

36歲的祖高域去年表現超強，贏得三項大滿貫及ATP年終賽總冠軍，他携同妻子出席頒獎禮分享喜悅：「非常榮幸可以第五次奪得這項榮譽，我回想到2012年，我首次獲選時是24歲，其後的12年我為自己感到自豪，回顧這一年給我及我的球迷帶來興奮及成功。」

至於年度最佳女運動員則由西班牙女足邦瑪迪奪得，成為首位足球員贏得此項殊榮，而她在去年夏天協助西班牙贏得女足世界盃冠軍。同時，西班牙女足也奪得了勞倫斯年度最佳隊伍，令邦瑪迪喜上加喜。「我們的國家隊是一支與眾不同的球隊，我們的力量是來自我們場內場外所對的每一次挑戰。」邦瑪迪與其隊友在世界盃後，對西班牙足總主席魯拜利斯於世盃頒獎禮強吻球員珍妮弗靴莫素進行抗議，協助西班牙足總打擊性別歧視而受到贊揚。

至於年度最佳突破獎則落在英格蘭男足祖迪比寧咸手上，他是皇家馬德里的神射手，上季協助球隊轟入21球。此外，曾勇奪三屆年度最佳女運動員的體操名將比莉絲，則憑着去年復出在世錦賽贏得４面金牌，榮膺年度最佳復出獎。

此外，全場另一個焦點則是14歲的澳洲滑板女將卓爾(Arisa Trew)，穿着粉紅花裙的她踩着滑板走上紅地氈相當搶鏡，最終她更大熱當選年度最佳極限運動員，這位年輕選手去年創下歷史，成為首位在比賽中完成720度動作的女子運動員。

值得一提是網球迷最近渴望見到西班牙網球傳奇球星拿度，亦携同妻子出席領獎，他成立的拿度基金協助西班牙及印度弱勢青年發揮潛能，獲選為年度世界體育公益獎。而年度最佳殘疾運動員則由德國的輪椅網球員Diede de Groot 奪得。