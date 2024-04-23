蒙民偉書院男籃積極加操　提升體能迎挑戰

中華基督教會蒙民偉書院今年繼續參戰「Panasonic學界籃球邀請賽」，連續兩年於小組賽遇上學界勁旅英華書院及嗇色園主辦可藝中學，隊長黃焯庭（Bosco）期待再次挑戰強隊，從他們身上學習。

蒙民偉書院本學年於九龍D3 2區學界賽16強止步，今年於Panasonic A組重遇英華和可藝，前者今年奪得精英賽冠軍，無疑是場終極硬仗，Bosco表示球隊無懼挑戰，將盡力收窄差距：「今年有B Grade球員升上大隊，人腳較齊，我們盡力取多一點分數，為球迷打場好波。我不想被人『睇死』，覺得D3不配與勁旅較量，希望博盡無悔打好每場波。」

Bosco亦大讚隊友勤力，每星期都會私下多練兩至3課練球和體能，期待於Panasonic賽一起進步：「我們打法以快攻為主，需要頗多體能，但好開心隊友們都好肯加操。上次對英華和可藝，他們無論在體能、技術、默契方面都很強，跟不上他們的節奏，今次再對他們希望加強配合和球場上的溝通，繼續進步。」

文：余樂詩

中華基督教會蒙民偉書院男籃

教練：陳永勝

球員：黃焯庭、王心諾、朱禮韜、周駿棋、葉政凱、鄺承毅、郭俊圻、許嘉熙

本學年成績：九龍東D3 2區16強