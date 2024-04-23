現身乒乓球學院畢業禮　李靜曝黃鎮廷奧運男單資格樂觀

恆生乒乓球學院周二（23日）舉行2023年度畢業禮，其中上個月升任香港乒乓球代表隊總教練的李靜有份現身，他透露黃鎮廷大有希望以亞洲排名，取得奧運男單資格。

恆生乒乓球學院多年來，培訓多名優秀運動員加入港隊，是日多名港隊成員皆有亮相，包括黃鎮廷、杜凱琹及李皓晴，3人亦先後擔任頒獎嘉賓，「鎮廷」和「阿杜」其後於分享環節中更向兩名學員送出簽名球拍，使小朋友非常興奮。

至於3月起擔任港隊總教練的李靜，成為現場其中1個焦點，他表示港隊目前已取得1張女團及混雙，以及兩張女單巴黎奧運資格，「靜哥」又形容黃鎮廷目前爭取男單入場劵的情況樂觀：「『阿廷』目前能夠通過亞洲排名，取得男單資格，形勢比較理想，而且港隊在奧運積分結算前，會出戰4至5項賽事，希望球手把握機會搶分，保持優勢。」

「靜哥」又稱林兆恆皆有機會通過亞洲排名取得男單資格，謂餘下賽事對「兆恆」而言不容有失：「『兆恆』有一半的機會以亞洲排名奪得男單資格，因此接下來每場比賽對他皆非常重要，希望他有好表現，我相信佢係得嘅。」「靜哥」續道受手部神經傷患困擾的蘇慧音（Minnie），最近有歸隊操練，但坦言Minnie的傷勢未康復，出戰巴奧機會不大。

至於上屆東奧助港隊贏得女團銅牌的Minnie則稱，即使本屆很大可能未能參與奧運，但仍替有份出戰的隊友感到高興：「雖然我很希望參加奧運，但我很清楚自己受傷患困擾，未能保持狀態，但都好開心隊友們能夠取得女團資格，因為她們為了踏上奧運舞台，克服了很多難關。」談到未來計劃，Minnie續稱除了繼續讀書，亦會考取中級教練牌，協助青年隊訓練。