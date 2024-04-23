倫敦打吡！阿仙奴開火大戰車路士

英超衝刺再開快車，阿仙奴周三(24日)凌晨將會喺主場迎戰車路士。呢場「倫敦打吡」睇頭十足，阿仙奴要爭冠軍1分都不能少，今仗會當決賽咁踢；車路士成績雖然差，但勝在球員質素高，「風流波」大踢進攻足球有料到，今仗似係鬥攻格局，一於捧3.5球入球大！(Now 621及611周三凌晨3時直播)

阿仙奴喺歐聯8強出局後，集中火力專注英超爭霸，上場聯賽作客2比0贏狼隊，打破3場不勝走勢，對提升士氣有一定幫助。「兵工廠」依家憑得失球壓住利物浦坐「1哥」位，雖然形勢唔及曼城，但如果今仗贏埋就會領先曼城4分（踢多2場），可以向「藍月亮」施無形壓力。

阿仙奴入球能力極強，今季英超有6個球員入球貢獻（入波+助攻）達到10球或以上，包括布卡約沙卡（22球）、馬田奧迪加特（14球）、夏維斯（14球）、加比爾馬天尼利（12球），迪格蘭賴斯（11球）同李安度杜沙特（10球），6大攻擊手今仗悉數可以候命，火力有保證。

另邊廂，車路士只排聯賽第9位，冇包袱之下近期大踢進攻足球，成績反而有明顯起色，球隊火力全開，「藍戰士」對上6場聯賽總入球全開4球或以上。今場倫敦打吡勢成對攻大戰，3.5球入球大要捧場。

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