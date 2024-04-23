3月份「最佳金球」：晉峰林樂賢

晉峰年輕中場林樂賢，憑3月9日「賽馬會菁英盃」分組賽對標準流浪一場，離門30多碼的球不着地妙射，大熱當選【聚大金鳳特約】3月份「最佳金球」。「啫喱」將與在1月份射入靚絕罰球的哥哥林樂勤，力爭成為年度最佳。

林樂賢在對流浪的「賽馬會菁英盃」B組分組賽正選上陣，易邊後僅2分鐘，便把握對方門將出迎解圍不遠，順勢球不着地笠射破網，他坦言當刻未有想太多：「雖然途程有啲遠，但前面都有流浪球員埋緊嚟，如果等個波落咗地，就未必起到腳。」「啫喱」今季暫時攻入兩球，他對此表示開心，又指自己在埋門方面下了不少苦功：「始終自己強項係交或者扭波，射波唔算專長，所以今年都擺咗好多心機落去練。之前幾季冇入過波，希望打開缺口之後，入波會陸續有嚟。」

值得一提，「啫喱」的哥哥林樂勤早在1月份，已經捧走「最佳金球」獎座。對於兩兄弟同時成為每月金球得主，「啫喱」表示相當難得，並盼望其中一人的入球能夠當選年度最佳：「老實講我嗰球係靚啲，當然哥哥嗰吓都好有功架，擺定個波嚟射，技巧上面完全唔同。但我又唔會話要同哥哥爭獎，就算自己攞唔到，佢攞都好開心。」

【聚大金鳳特約】：每月最佳金球

8月．劉智樂（標準流浪）

9月．查理史葛（傑志）

10月．陳傲軒(冠忠南區)

11月．里奧（港會）

12月．伊巴謙（標準流浪）

1月．林樂勤（均業北區）

2月．趙聡悟（冠忠南區）

3月．林樂賢（晉峰）