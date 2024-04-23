丹恩奴域：蔚山作客守和水手入決賽

首回合的入球數字相當低，但我認為這是一場十分高質素的球賽，皆因蔚山HD及橫濱水手都製造到入球良機。

蔚山HD絕對值得於主場以1:0勝出這場亞冠盃4強首回合賽事。而事實上，若非周敏圭射中門柱，加上橫濱水手門將威廉樸比作了幾次精彩撲救的話，理應可以取得更多入球。

不過，由於蔚山HD陣中擁有射手周敏圭、翼鋒安原上以及近況大勇兼攻入奠勝球的李東炅等高質球員坐鎮，故此，我認為他們今仗會在反擊攻勢時製造到入球機會。

蔚山HD於次回合作客日本時，防守定要交出好表現。他們於5場淘汰賽的比賽只失兩球，由南韓國家隊中堅金英權及門將趙賢祐帶領的防線，既力量十足又相當具組織性。

橫濱水手的最大威脅來自邊路位置的巴西翼鋒恩馬菲奧斯，以及攻擊型閘位球員松原健，這兩位球員都是他們的進攻核心。至於他們最大的入球機會，有可能是於球隊能夠壓前，將皮球準確地傳到射手安達臣盧比斯的腳下。

安達臣盧比斯於今屆賽事一共攻入5球，但我認為他首回合表現缺乏效率，當有機會扳平比數時反應太慢了。他將希望今仗的表現有所改善並且產生威脅，但我相信，蔚山HD的守衛有能力凍結他。

我深信今場賽事的戰況將會再次相當緊湊，但蔚山HD的後防既能夠抗壓，前線進攻也可以製造到入球機會，因此我預計他們今仗會取得和局，昂然晉級決賽。