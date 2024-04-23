祖高爾：默西塞德郡是紅色

無論今仗是甚麼結果，默西塞德郡都是紅色。愛華頓及利物浦近年不論在場外抑或場內的位置，都形成相當鮮明的對比。

儘管受到扣分事件影響，戴治和他的愛華頓隊員仍然能夠找到方法，將自己排除在降班區內，並在積分上保持一定的差距。

我在愛華頓對車路士的賽前提過，該仗並不是他們關心的比賽。他們專注的是在上周末擊敗諾定咸森林的比賽，以及即將會面對的同級對手盧頓和錫菲聯。

拖肥球迷當然希望球隊能在打吡戰取得佳績，這是高普最後一次前往葛迪遜公園作賽，也是阻止利物浦奪冠大好的機會，但現實就是戴治內心深處，只關心面對同級對手的比賽結果。

在對森林的護級大戰前慘敗給車路士，情況並不理想，但我們看到愛華頓的實力和韌力，他們贏得了一場關鍵的6分波大戰，令自己在少賽1場的情況下領先尾3的盧頓5分。

另一邊廂，利物浦上場英超也以一場令人信服的表現擊敗富咸，重新找回贏波的感覺。

由於利物浦的賽程相當頻密，我們看到高普在剛過去的比賽，決斷地輪換一些主力球員，以幫助他們能在尾段爭冠大直路的最後幾場比賽中，及時恢復活力過來。

穆罕默德沙拿就是其中一個上仗退居後備的主力，最近也有傳言他會像高普一樣在季尾離隊。愛華頓應該不太想看到他今仗回歸正選，皆因在利物浦效力期間對愛華頓的10場比賽中，共貢獻了8個入球及助攻。我認為如果他正選登場，也會希望自己會再次入波。

儘管今場打吡氣氛激烈，而且雙方球迷都會為這場比賽做好準備，但利物浦比愛華頓更需要贏得這場比賽，我認為這可能會對彼此如何看待這場比賽而對結果產生影響。愛華頓將先做好防守並試圖偷襲利物浦，但鑑於利物浦過去13次作客葛迪遜公園皆保持不敗，加上實力更勝一籌，我認為屬於默西塞德郡紅色的一方將找到獲勝的方法，預測利物浦贏波而回。