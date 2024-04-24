夏維斯倒戈起孖　阿仙奴狂炒車路士5蛋

周三(24日)凌晨英超「倫敦打吡」出現懸殊賽果，阿仙奴主場以5比0大勝車路士，創下兵工廠史上鬥車仔，最大勝仗！倒戈嘅夏維斯大踢爭氣波，個人梅開二度，令車路士會方非常難堪，球會社交網文字直播賽果刻意唔提夏維斯入波，似乎嬲咗呢位德國國腳。

阿仙奴今仗佔壓倒性優勢，全場多達27次射門，開波4分鐘，迪格蘭賴斯個人突破後，斜傳畀李安度杜沙特窄角度射入。車仔面對兵工廠狂攻，原本仲勉強頂住，但換邊後徹底崩塌，阿仙奴後衞賓韋特把握對手解圍失誤，近門射成2比0。

跟住馬田奧迪加特送出美妙長傳，夏維斯半單刀射入，僅過8分鐘呢位24歲中場又建功，成為首位喺英超倒戈單場射入車仔2球嘅球員。

阿仙奴仲未肯收手，70分鐘馬田奧迪加特再次貢獻助攻，賓韋特右路窄角度凌空巧妙射入，非常精彩，同夏維斯睇齊，一樣梅開二度，協助阿仙奴贈車路士5蛋。

賽後阿仙奴領隊阿迪達話非常滿意球員表現：「今場波意義重大，球員知道為乜而戰，呢個原因(爭冠)係我哋凝聚力所在，我嘅角色就係要求佢哋做到呢種工作，我哋會好好享受今場勝利，然後準備下場比賽。」兵工廠贏波後，現時領先踢少1場嘅第2位利物浦3分，同時領先踢少2場嘅曼城4分。

至於車路士慘吞5蛋，遭遇自1986月3月以0比6不敵昆士柏流浪之後，近38年最大「倫敦打吡」敗仗。