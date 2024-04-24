車路士創5大恥辱紀錄　仲差過曼聯

車路士慘吞阿仙奴5蛋，創下5大恥辱紀錄，加上球隊由普捷天奴執教以來，對英超傳統「Big 6」球隊，只取得2勝4和5負，被網民嘲諷仲差過曼聯。

車路士遭遇今季最慘烈敗仗之後，各項恥辱數據蜂擁而出，第一，球隊史上對兵工廠最大敗仗，第二，自2011年10月後，再次被呢支同市宿敵攻入5球。

第三，今場係車路士喺英超成立以來第2大敗仗，僅次於2019年2月以0比6不敵曼城，當時阿迪達仲係曼城助教。第四，車路士今季32場聯賽失57球，創球隊單季聯賽失球新高，第五，車仔領隊普捷天奴教波生涯8次作客阿仙奴未嘗一勝，只有4和4負。

事實上，普捷天奴上年夏天成為車路士領隊後，往往遇強即屈，各項賽事11次對傳統「Big 6」球隊曼城、阿仙奴、利物浦、熱刺、曼聯，只曾各贏過熱刺、曼聯1次。賽後普捷天奴表示，半場休息時曾要求球員打醒十分精神，避免早段失波，點知下半場開賽冇幾耐，就迅速崩潰：「我哋分波後10至15分鐘表現有改善，開始創造出機會，半場休息時討論過，唔可以再開壞個頭，但卻又以一種糟糕方式開始比賽，再失2球之後，球隊已經放棄今場波。」

賽後大量車仔球迷喺網上發文，要求會方炒普捷天奴，睇怕呢位阿根廷名帥今夏好大機會「落車」。