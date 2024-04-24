離譜！ 積遜出「收山腳」牌都冇張

車路士以0比5大敗於阿仙奴腳下，固然顏面盡失，前鋒尼高拉斯積遜向對手富安健洋，使出「收山腳」，亦非常肉酸，最離譜係球證西蒙賀柏竟然冇向呢位22歲塞內加爾國腳出示黃牌或紅牌，執法水平備受爭議。

當時開賽8分幾鐘，尼高拉斯積遜同富安健洋爭波，出腳比較慢，結果踩中呢位日本國腳足踝位置，令對方痛苦倒地。以呢種粗野犯規動作，就算直接出示紅牌都合理，但球證西蒙賀柏竟然連黃牌都冇畀，就非常離譜。

大量網民認為尼高拉斯積遜應該被逐：「點解唔係紅牌，黃牌都冇，球證判決再次令人震驚。」、「明顯應該畀紅牌，呢次犯規太過份。」、「尼高拉斯積遜太恐怖，毫無疑問係紅牌。」曼聯名宿里奧費迪南都睇唔過眼話：「係唔係應該有人出來解釋一下呢？」英國傳媒指半場休息，VAR裁判有檢視犯規片段，但維持原判。

當時車路士已落後0比1，如果尼高拉斯積遜被逐，恐怕最後唔止輸5球。值得一提，尼高拉斯積遜早前英超對愛華頓，有份爭射12碼，其後英足盃4強對曼城，多次浪費入球機會，表現備受批評，今仗幾乎連累車仔踢少1人，成為球隊「計時炸彈」。