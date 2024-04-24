尷尬過紅魔鬼　祖記輸波入意大利盃決賽

周三(24日)凌晨意大利盃4強次回合，祖雲達斯靠比賽末段入番1球，作客以1比2不敵拉素，但兩回合合計仍然贏3比2，率先打入決賽。不過，祖記整體表現備受批評，加上以法定時間計算，近3仗不勝，教練阿里基下台壓力有增無減。

祖雲達斯首回合主場贏2比0，但今仗次回合作客迅速失去優勢，開波12分鐘，拉素由前鋒卡斯迪蘭奴斯頂入角球，打開紀錄，呢位25歲阿根廷射手下半場初段再入1球，協助拉素兩回合合計扳平2比2，立即令祖雲達斯壓力大增。

不過，祖記教練阿里基有神來之筆，81分鐘作出「神換」，由米利克入替杜辛華荷域，呢位波蘭國腳僅上陣2分鐘，近門撞入為祖雲達斯取得「晉級1球」。值得一提，貢獻助攻嘅添莫菲韋亞都係後備上陣，阿里基今仗臨場調動，總算有番些少功架。

不過，唔少祖雲達斯球迷不滿球隊表現，認為阿里基嘅戰術醜陋、一無是處，冇理由用狀態低迷嘅杜辛華荷域、韋斯頓麥堅尼踢正選，今次入到決賽純粹有運。有人更將祖雲達斯同曼聯驚險入英足盃決賽相提並論，認為兩隊表現都令人尷尬到不敢直視。

祖雲達斯打入意大利盃決賽後，將會同阿特蘭大對費倫天拿嘅勝方爭奪冠軍。