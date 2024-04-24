愛華頓死守利物浦　默郡打吡「細」不兩立

英超上演「默西賽德郡打吡」，愛華頓主場迎戰利物浦。今場各有搶分理由，愛華頓因被扣分而要為護級而戰，利物浦正衝擊聯賽冠軍，雙方實力有距離之下將變成一面倒攻防戰，主攻嘅「紅軍」未必咁易攻得入，加上雙方近4次交手全開2球或以下，3.5球入球細抵玩。（Now 621及611周四凌晨3時直播）

愛華頓原本冇事，但因為財政問題今季一再被英足總扣分而搞到跌入護級漩渦，早前再被扣分後，前一場就以0比6大敗於車路士腳下，幸好上場護級關鍵戰贏諾定咸森林2比0，護級壓力暫時得以紓緩，今場「默郡打吡」定必提起精神，預計會全力死守，仲有英格蘭門神比克福特頂住，目標係阻止「紅軍」全取3分。

利物浦近期連番受挫，歐霸盃8強被阿特蘭大淘汰，兩回合之間嘅聯賽又以0比1不敵水晶宮，鋒線球員愈心急愈難攻破對方大門，幸好佢哋上場聯賽3比1擊敗富咸重上正軌，暫時壓過曼城排第2，領隊高普現時要做嘅係爭取贏晒季尾餘下所有賽事，再等待阿仙奴同曼城失分，先可以登上英超寶座。

近期利物浦傷疲盡起，前鋒線5大射手均可候命，中場亦兵源充足，門將艾利臣比加早前復出，控制比賽冇問題，預計今場鬥「拖肥糖」戰況將一面倒，「紅軍」在對方全力死守下或只能小勝，而今場大細中位數開到3.5球咁多，入球細屬不二之選。

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