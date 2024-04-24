自殺式任命 烏甸尼斯搵「大簡」執教打護級戰

烏甸尼斯同簡拿華路簽約至6月30日。

意甲球隊烏甸尼斯近4場輸3場，深受降班威脅，會方忍無可忍，決定解僱教練施奧菲，並宣布聘請意大利傳奇後衞簡拿華路執教，雙方簽約至6月30日。「大簡」以往教波成績欠佳，甚至連意乙球隊都教唔掂，難怪網民嘲諷烏甸尼斯今次係自殺式任命。

簡拿華路球員歲月輝煌，曾協助意大利捧2006年世界盃冠軍，但佢掛靴之後，10年教波生涯大部分時間喺中國度過，包括擔任過國足主帥，2022年9月先至首次喺歐洲執教，成為當時意乙球隊賓尼雲圖教練，但成績非常差，教唔夠5個月就被炒，賓尼雲圖最後亦降班收場。

簡拿華路已超過1年冇教過波，以往亦未做過意甲球隊主帥，烏甸尼斯現時同尾三費辛隆尼同分，陷入水深水熱之中，卻搵來「大簡」領軍，唔少網民寸烏甸尼斯可能想「申請」降班。值得一提，簡拿華拿嘅細佬保羅簡拿華拿將會擔任助教。

簡拿華拿領軍第一擊將於周五(26日)凌晨對羅馬，呢場波原本4月15日凌晨舉行，由於羅馬中堅安迪卡比賽期間突然倒地送院，導致賽事腰斬，安排周五(26日)凌晨踢埋最後18分鐘。