曼聯求翻身　大盤挽「菲」士

英超焦點戰，曼聯主場火併錫菲聯。紅魔啱啱恥辱式進身英足盃決賽，備受抨擊，一定想踢場爭氣波翻身，錫菲聯自知護級機會渺茫，近期冇晒包袱下有前冇後，今仗實多波入，3.5球入球大係不二之選。（Now 622周四凌晨3時直播）

曼聯係一支估佢唔到嘅球隊，日前英足盃4強對英冠仔高雲地利，領先3粒大好形勢下，竟於最後20分鐘連失3球，加時仲幾乎畀高地偷到雞，好彩VAR話越位救番一命，最終靠射贏12碼，驚險地連續2年晉級決賽。同高雲地利贏盡掌聲相比，紅魔表現確係差強人意，贏得超尷尬，畀全球球迷瘋狂恥笑。人要面樹要皮，適逢今仗只係對弱旅錫菲聯，紅魔眾將都希望打場漂亮勝仗，爭番啖氣。

查實曼聯進攻算OK，雖然海倫傷愈後腳風唔順，但隊長般奴費南迪斯連續4場有士哥，而且佢哋都仲要為下屆歐洲賽席位而戰，絕對唔會hea踢。紅魔最大問題係防守，華拉尼、利辛度馬天尼斯、勞基梳爾等傷晒，上仗對高雲地利焗住用防中卡斯米路客串中堅，難怪佢哋近6場法定時間未贏過，場場有失波，其中近4場全開4球或以上，防線都咪話唔牙煙。

另邊廂，包尾大幡錫菲聯現時落後尾4嘅諾定咸森林10分，聯賽剩番5輪，想逃出生天護到級，就得番渺茫同冇機會，佢哋近期都好似冇嘢好輸，寧願有前冇後打死罷就，近7場亦有6次開4球或以上，今仗隨時合演入球騷。

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