【傑運頒獎】香港體壇眾星盛裝打扮亮眼登場

香港傑出運動員頒獎典禮周三（24日）於會展舉行，一眾體壇明星悉心打扮出席，於「紅地氈」盡顯風格各異的時裝品味，爭妍鬥麗，與平時汗灑賽場的畫面形成強烈對比。

「星中之星」最有力的競爭者、有機會連續3屆冧莊的「劍神」張家朗及「超級女飛魚」何詩蓓先後亮眼登場，前者以金色平頭搭配西裝革履品味時尚帥氣，後者穿上deep V黑色長裙亮麗奪目，成為全場焦點。

提名「最佳女運動員」的「四眼Cue后」吳安儀是日穿上黑色禮服、一改以往的「四眼」形象以全新造型亮相，「很開心能發現自己的新一面」，對於第11次提名最佳女運動員，她謙虛表示：「無諗太多，希望不是最後一次。」

香港男子足球代表隊主教練莊恩安達臣，是日帶領多名球員出席，其中就包括前鋒潘沛軒，他自己第1次參加大型頒獎禮，感覺非常特別：「上年因私事未能出席『足球明星選舉頒獎禮』，因此今次是我第1次行紅地氈，感覺很難忘。」「潘沛」續稱有信心港隊可以當選「最佳運動隊伍」，他稱：「希望球隊的努力能夠得到公眾，以及評審的認同。」

跳遠選手俞雅欣以深藍色燕尾服出場，盡顯優雅氣質，她笑言：「服裝在外國二手網站購買，物色已久，今次大場合終於可以穿，惟要再需時習慣穿長裙尾走路。」

背泳代表張心悅首次提名最佳女運動員，今出席傑運衣着乾淨素雅，「第一次行紅地氈，衣着打扮沒放太多心思，大體得宜就好。」

今晚將頒發6個組別的獎項，包括：星中之星香港傑出男、女運動員大獎、香港傑出男、女運動員、香港最佳運動組合及香港最佳運動隊伍。