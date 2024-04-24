【傑出選舉】張家朗何詩蓓大熱膺得「星中之星」

有香港「體壇奧斯卡」之稱的「2023年度香港傑出運動員選舉」頒獎禮周三（24日）假香港會議展覽中心隆重舉行，杭州亞運金牌得主香港「劍神」張家朗及游泳「女飛魚」何詩蓓連續3屆勇奪「星中之星」。

香港傑出運動員選舉近屆因疫情縮小規模，今屆回復晚宴儀式，運動員均悉心打扮出席這個體壇盛事。香港運動員上年度表現出色，杭州亞運合取8金16銀29銅，創歷屆最佳成績。「香港男子傑出運動員」由張家朗（劍擊）、許龍一（高爾夫球）、黃澤林 （網球）、黃鎮廷（乒乓球）及朱文佳（殘疾人羽毛球）所得。

「女子傑出運動員」由何詩蓓 （游泳）、吳安儀（桌球）、杜凱琹（乒乓球）、江旻憓（劍擊）和劉慕裳（空手道）當選，其中「四眼Cue后」吳安儀第11度獲獎，延續得獎次數最多紀錄。

吳安儀期望自己能成為小朋友的榜樣：「桌球不是主流項目，全靠團隊默默努力，香港桌球在世界賽、世青賽都有突破成績，我自己非常珍惜企上頒獎台的時間，因為不知有沒有下一次。好多謝體院和政府的支持，令我和家人圓夢。」

「十傑」當中票數最高之一男一女運動員榮獲「星中之星」，今屆續由「劍神」張家朗和「女飛魚」何詩蓓大熱當選，前者於杭州亞運首奪男子花劍個人賽金牌，排名亦再登世界第一，取得巴黎奧運入場券，何詩蓓則在亞運游泳項目狂掃2金1銀3銅，成為大贏家。

何詩蓓感激成功背後的「功臣」

何詩蓓獲獎後，歸功予背後團隊的努力：「我常說做運動員其實好自私，感覺整個世界圍住我走，教練、隊友、物理治療師、家人和朋友，大家做一切都是為了讓我安心訓練和比賽，我的成就背後有好多人支持。所以我會繼續努力，爭取好成績，不要辜負他們，帶給他們更多歡樂和讚賞。」

她亦感謝政府購買奧運轉播權，讓更多市民和運動員打氣：「相信因為上屆多人看奧運，才有這麼多人認識香港運動員，我亦深深感受到香港市民對我的支持和愛。我收到好多人的信息，有位小女孩寫信給我，她說：『你是一個好好的泳員，但我將來會破晒你的紀錄。』這令我很開心，希望我做的事可以繼續鼓勵更多人追求夢想，在此亦和運動員加油、打氣，希望你們在奧運和其他大賽繼續努力。」

劍神望市民支持下周世界盃香港站

以金色平頭裝示人的張家朗鼓勵市民支持下周舉行的劍擊世界盃香港站：「其實我在亞運後狀態不太好，但教練都一直推動我，好多謝他，希望大家在不同比賽繼續努力，為港增光。香港下星期將首次舉辦FIE世界盃分站賽，希望大家多多支持。」

歷史性殺入亞運4強及相隔逾半世紀再闖亞洲盃決賽周的香港男子足球隊於公眾投票居首位，最終力壓亞運成功衞冕的香港男子七欖隊奪得香港最佳隊伍。至於香港最佳運動組合由羽毛球混雙鄧俊文/謝影雪、男子花劍隊及亞運金牌賽艇組合林新棟/王瑋駿所得。

「2023年度香港傑出運動員選舉」得獎名單：

星中之星：張家朗（劍擊）、何詩蓓（游泳）

香港傑出男運動員：張家朗（劍擊）、許龍一（高爾夫球）、黃澤林（網球）、黃鎮廷（乒乓球）、朱文佳（殘疾人羽毛球）

香港傑出女運動員：何詩蓓（游泳）、吳安儀（桌球）、杜凱琹（乒乓球）、江旻憓（劍擊）、劉慕裳（空手道）

香港最佳運動組合：羽球球混雙組合（鄧俊文、謝影雪）、男子花劍代表隊（張家朗、蔡俊彥、楊子加、梁千雨）、賽艇代表（林新棟／黃瑋駿）

香港最佳運動隊伍：香港足球代表隊