【傑運頒獎】男花奪最佳組合獎　蔡俊彥預言：2028年會是我們巔峰

香港男子花劍隊（張家朗、蔡俊彥、楊子加和梁千雨）去年7月於世錦賽勇奪團體賽銅牌，創下歷史，今屆「香港傑出運動員選舉」獲選為3個「香港最佳運動組合」之一。男花失落巴黎奧運資格，眾將仍然難掩失望，不過蔡俊彥未感氣餒，更揚言會在下屆奧運捲土重來：「2028年將會是我們的巔峰，屆時我們不再是一、兩人團隊，而是一支軍隊，好期待香港男花還可以創造甚麼歷史。」

香港男子花劍隊去年表現突出，世錦賽歷史性奪得團體銅牌佳績，亦為他們帶來「香港最佳運動組合」獎項。當選「星中之星」張家朗表示，組合獎對團隊意義重大：「男花代表隊在這一兩年經歷了很多，由起初取得理想成績，到最終仍與團體賽入場劵擦身而過，難免感到失落，現在總算證明我們是很有實力的團隊。」

男花錯失巴黎奧運資格，只得張家朗能取得個人賽入場券，楊子加直言打擊甚大，但會堅持與隊友一起奮鬥下去：「世錦賽銅牌對我是好大的鼓勵，這是我第一次達到世界前4水平。今次去不到奧運，我們仍需要一點時間沉澱，坦白說到現在這刻說起我仍然覺得不開心。畢竟人生所有比賽都參加過，全部獎牌都拿過，就是只差這個舞台未去過，這是我運動生涯好大的目標，但過去了就讓他過去。我會盡力留在隊中，和隊友一起進步。」

蔡俊彥則說上了人生一課，但他不會就此放棄：「東京奧運失準的經歷，反而幫我克服今次的難關，我沒有想像中難過，因為我仍看到希望，只要還有希望，我就會堅持。」他預言男花港隊會繼續「進化」，在下屆奧運強勢回歸：「2028年將會是我們的巔峰，好期待我們還能創造甚麼歷史！屆時家朗和我都會變得更成熟，而年輕選手亦會後浪推前浪，團隊整體實力都會提升。2028年將會是香港擁有最多有實力劍手的一屆，我們不再是一、兩人團隊，將會是一支軍隊。」