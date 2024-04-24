田中鬥莉王：藍武士要靠12碼晉級

卡塔爾於今屆U23亞洲盃首兩輪分組賽全勝，令球隊可以在最後1輪分組賽作出多人輪換，最終以0:0賽和澳洲，確定以A組首名資格晉級8強。

事實上，卡塔爾能夠在8強賽前讓多位主力球員得到休息，準備工夫相當理想。到目前為止他們展示出高水平的攻守轉換，反擊攻勢亦十分銳利，務求能在反擊攻勢時取得入球，今仗他們將要確保球隊不可以先失球。至於在進攻方面，他們一共有4位不同球員有入球進帳，所以陣中有多人可以產生入球威脅。

日本於最後1輪分組賽，雖然錄得較多的控球時間，以及製造了很多入球機會，奈何未能好好把握得到，最終以0:1不敵南韓，只能取得B組次名資格出線8強。「藍武士」於該仗中也經常失去控球權，不過幾位主力球員後備入替後，再次於比賽後段控制戰局，故此教練大岩剛需要好好考量一下今場的正選陣容。

日本一眾前鋒暫時都未能好好把握到機會取得入球，但松木玖生近況大勇，我認為他是一位質素極高的球員，有能力於門前作出決定性的貢獻。若然日本今仗落敗的話，躋身今夏巴黎奧運的希望將會幻滅，故定使出渾身解數爭取勝利，相信今場賽事勢均力敵，絕對是一場五五波，我預計藍武士最終憑互射12碼勝出。