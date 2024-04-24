【傑運頒獎】賽艇男雙奪最佳組合獎 王瑋駿：「退役的禮物」

香港賽艇男子雙人單槳艇的王瑋駿和林新棟於去年杭州亞運會奪下香港首面金牌，周三（24日）於「2023香港傑出運動員選舉」收穫最佳運動組合獎項，王瑋駿接受傳媒採訪時喜形於色：「很榮幸可以拿獎，這是對我們在這兩年來的進步以及杭州亞運表現的肯定。」

對於早前已經宣布退役一事，王瑋駿認為他的賽艇生涯已經圓滿：「能夠參加各大賽事並爭取佳績，更於杭州亞運會為香港獲得第一面金牌，最後再取得最佳運動組合獎，已經無遺憾」，形容這個獎項是「退役的禮物」。

好拍檔林新棟坦言：「幾年前發夢都無諗過可以同瑋駿一齊組隊爭取到現在香港歷史上最好的成績，初時聽講他要退役，我的情緒非常複雜，多數是失望和不開心，不過亦都需要很快重拾心情去比賽，跟教練安排繼續向下一步進發」，他難過之餘亦感欣慰：「相信他是經過深思熟慮後才做的決定」。

對於5月份將在韓國舉辦的奧運資格賽，林新棟就表示：「瑋駿宣布退役後教練很快已經安排了另一個賽艇手與我一同出戰資格賽，希望能夠維持狀態出賽並與新拍檔建立默契」。

王瑋駿和林新棟希望能夠成為後輩的榜樣，鼓勵年輕人加入賽艇這一運動，並於賽艇這條路上勇創佳績，獲得更多成就。

文：李章杰