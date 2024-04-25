爭標夢碎？利物浦吞愛華頓雙蛋　高普道歉

利物浦爭奪英超冠軍受到致命打擊，周四(25日)凌晨「默西賽德郡打吡」，利物浦作客慘吞愛華頓兩蛋，仍然落後榜首阿仙奴3分，比踢少2場嘅曼城亦僅多1分，爭冠機會漸趨渺茫。今次係利物浦14年來首次作客愛華頓輸波，而且可能斷送冠軍，領隊高普賽後就差勁表現公開道歉。

利物浦今仗表現患得患失，27分鐘後防連環解圍失敗，波子機式彈落班夫韋迪面前，畀佢輕鬆射入。利物浦之後反攻有唔少機會，但通通未能把握，反而喺58分鐘被愛華頓招牌角球攻勢，卡維特利雲無人看管下頂入。尾段路易斯迪亞斯曾射中柱，利物浦最終輸0比2完場。

高普賽後失望表示：「我感受到球迷嘅難過，真係好對唔住。我哋之前作客愛華頓都冇輸過，非常抱歉，呢場敗仗係唔需要，但的確發生咗，我哋依家要盡快恢復，因為星期六(27日)又一場早波等緊我哋(作客韋斯咸)，我想像到係一場對體能同心理有好大挑戰嘅賽事。」

利物浦依家要寄望阿仙奴同曼城失分，高普承認爭冠唔樂觀：「我唔敢講利物浦仲係爭標份子，除非曼城同阿仙奴出現危機，但我哋自己亦要贏波。就算曼城同阿仙奴之後輸，我哋踢到今場咁樣，情況都唔會有任何改變，唔好忘記我哋連歐聯資格都未100%鎖定。」