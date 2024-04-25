般奴費南迪斯救駕　曼聯兩度落後反勝錫菲聯

周四(25日)凌晨英超，曼聯喺兩度落後情況下，主場4比2反勝包尾球隊錫菲聯，隊長般奴費南迪斯再次成為曼聯救星，佢今場個人梅開二度，近5場比賽場場入波兼轟入7球。曼聯領隊坦哈格賽後大讚球隊踢出悅目進攻足球，距離成為爭標份子「唔係咁遠」。

曼聯喺英足盃殺入決賽後，今仗迎戰錫菲聯早段失魂，門將奧拿拿35分鐘傳送被截，保高為錫菲聯先開紀錄；曼聯完半場前憑哈利馬古尼接應傳中頂入，半場踢成1比1。換邊後曼聯再失守，比列頓建功為客隊第2度領先；61分鐘哈利馬古尼禁區內被拉跌，般奴費南迪斯操刀追成2比2。

曼聯追和後愈戰愈勇，81分鐘般奴費南迪斯離門25碼炮彈式射門轟入，助「紅魔鬼」反超前，4分鐘後佢再交出助攻畀海倫近門射入，助曼聯4比2贏波。由於紐卡素同日輸波，曼聯得以升上第6位，落後第5位踢少1場嘅熱刺7分。

般奴費南迪斯今場9次喺生波創造入球機會，係英超今季最高紀錄，坦哈格賽後大讚球隊表現：「我哋其中一個目標係令球迷享受，踢出機動性嘅進攻足球，依家我哋就見證到。冬天之後球隊好有創造力，創造好多機會同入好多波。曼聯需要贏晒每場比賽，所有人都期待曼聯贏英超冠軍，作為一間球會，其實唔係差好遠！」