日本U23夠搶韁有力拔頭籌

U23亞洲盃8強今晚開打，由東道主卡塔爾U23硬撼日本U23。卡塔爾雖然今屆3戰不敗，但表現唔算標青，日本為爭奧運入場券必搏，對親卡塔爾例搶韁，今場隨時先發制人，捧日本「第一隊入球」啱數。（HOY TV 76周四晚10時直播）

卡塔爾接連主辦2022世盃、今年亞洲盃同U23亞洲盃，並且連續兩屆亞洲盃封王，但相比之下，呢班U23小將質素只屬一般。卡塔爾U23雖然喺A組3戰獲2勝1和，但首輪對住印尼未佔上風，只靠12碼先開紀錄，其後打多1人下先整多粒，次輪直到末段才絕殺約旦，尾輪收起大部分主力下悶和澳洲，整體表現未見突出。

另邊廂，日本同樣表現平平，喺B組頭兩輪順利贏波，不過尾輪對住死對頭南韓，喺大部分時間佔優下未能把握機會，最終仲輸0比1，搞到跌落次名，要遇上東道主卡塔爾，確係自己攞嚟。日本想連續8屆參加奧運，必須要取得冠、亞或季軍（第4名要打附加賽），吸取分組賽過於老定嘅教訓後，今場唔敢輕敵。翻查紀錄，雙方近3次正面交鋒，「小藍武士」獲2勝1和未輸過，而且全部先開紀錄，非常搶韁，不妨再博佢哋先入波。

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