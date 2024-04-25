Panasonic學界籃球邀請賽新丁　德望遇強愈強

德望學校近年成績穩步上揚，先奪得九龍區D2學界冠軍，之後首戰精英賽更成功殺入12強，隊長鍾欣穎（Yannis）直言屬於全隊功勞：「德望不像其他強隊，擁有很多球星，但我們隊內氣氛、感情很好，充滿默契。同時一班B、C Grade球員，又為球隊帶來活力和正能量。」

即將帶領德望首次參與Panasonic學界籃球邀請賽，Yannis表示感覺十分新奇及驚訝，但強調大家已準備好應付每一場硬仗：「心態會像精英賽一樣，就算面對很強的對手，也不會輕易放棄，讓它們輕易擊敗我們。」

身為主力得分手的她，續指今屆賽事沒有太大壓力，亦未敢定下太高目標：「始終德望不像其他球隊，過往在Panasonic取得很好成績。只希望能夠做好自己、盡力發揮，以及打好每一球，嘗試爭取更多分數，看看最後能夠走得多遠。」

德望學校

教練：陳雕鳳

球員：鍾欣穎、王倩如、曾羡美、盧晞桐、曾穎、羅晞琳、鄭心源、倪雨川、黃焯桐、劉羽菲、陳泳嫙、李佳樺、袁鎧翎、文心兒

本學年成績：九龍區D2冠軍、精英賽12強

Panasonic學界籃球邀請賽2024

日期：5月23日至26日（周四至周日)

場地：灣仔修頓場館

參賽球隊: (男子組)12隊、(女子組)12隊

上屆冠軍：英華書院、協恩中學

（門票詳情容後公布）