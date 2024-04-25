香港花劍世界盃門票200元　張家朗：期待主場比賽

香港首次舉辦國際劍擊聯會（FIE）花劍世界盃，賽事將於5月1至4日假亞洲博覽館舉行，吸引來自30多個國家地區近400名劍手參賽，賽事門票周五（26日）起發售，票價200元。一眾港將期待主場出擊，剛在傑出運動員選舉獲選為「星中之星」的張家朗稱：「好期待主場比賽，聽到自己熟悉語言的打氣聲是最開心。」

國際劍擊聯會（FIE）花劍世界盃為今季最後一站世界盃賽事，為巴黎奧運前重要熱身賽，今站賽事有超過30個國家地區近400名劍手參加，包括：世界「一哥」美國劍手Nick Itkin和世界「一姐」、東京奧運個人賽金牌得主Lee Kiefer，以及多名世界前10好手。香港則派出30男、30女參賽，團體賽由張家朗、蔡俊彥、梁千雨和崔浩然組成香港男子隊，陳諾思、鄭曉為、關渝澄和符妤名。

世界排名第6的張家朗笑言，首次主場出戰世界賽感覺「奇怪」：「這是很難得的機會，我第一次在香港參加世界賽，之前打過香港亞錦賽，但那時年紀太小感覺不大，今次有這麼多外國選手來港參賽，好期待！我們已好習慣周圍飛去比賽，今次竟是在港比賽，感覺有點奇怪，不過可以聽到自己熟悉語言的打氣聲，肯定是最開心！」蔡俊彥表示近期狀態普通，個人賽不會設目標，團體賽則希望至少打入8強。

香港女子花劍隊於上站世界盃團體賽闖進8強，成員之一的陳諾思滿意團隊表現：「大家今次表現很好，減少了失誤，今次是我第一次晉級團體賽8強，所以好難忘。」已奪巴黎奧運個人賽入場券的她表示主場比賽有利備戰：「今次在香港比賽，最開心是沒有時差，又可以回家吃飯。」另一女花代表鄭曉為則言，主場比賽有種「在自己屋企招呼人」的感覺，會向外國劍手介紹本地美食。

賽事門票將於周五（26日）早上10時起於Cityline發售，門票售價為200元。另外，全港有多達11個商場將直播賽事，包括：新城市廣場、形點、新世紀廣場、新都會廣場、荃灣廣場、銅鑼灣Wwwtc Mall、觀塘APM、大埔超級城、柴灣新翠商場、元朗廣場及荃新天地。