外流歐洲多國嘗盡辛酸　杜國榆：最緊要有得踢！

下半季回歸港超加盟標準流浪的港將杜國榆（Remi），履歷相當豐富，除了為美國大學在頂級聯賽NCAA D1征戰，又曾於世界各地多國打滾。然而多次的外流經驗，卻讓他認清殘酷的事實：「足球員唔淨止睇你去咩國家踢，更重要係出場機會同埋成就。如果冇得出場，踢阿仙奴都冇人會理你。」

26歲的杜國榆屬於台法混血兒，在香港出生，之後赴美國升讀大學。畢業後輾轉到了不同歐洲國家的球會效力。可惜際遇未如理想，在芬蘭、阿爾巴尼亞落班期間，並未獲任何出場機會，對此他表示有點欠運：「嗰陣歐洲疫情好勁，去到芬蘭好多文件問題要處理。同埋第一年我喺阿爾巴尼亞，開咧前斷咗十字韌帶同半月板，自己一個喺外國番唔到香港，經理人又唔理我，要自己去揾辦法恢復。」

除此之外，Remi又提道外援要在歐洲小國立足，確實有一定難度：「我覺得自己係踢到，但歐洲比較窮嘅地方，一定係保護自己球員先，會對外人有啲抗拒，見到亞洲、非洲人只係諗生意。好似之前去到新球隊，我個名得兩個音，唔算複雜，但練咗一個星期波，教練都仲係叫我『Chinese guy』。」不過Remi卻感恩上述經歷，令自己成長不少，但當被問到未來會否再到歐洲踢球時，他卻打趣說道：「啲人非常好，風景係好靚，去歐洲旅行囉，但踢波就唔好。」

總結多年外流歐洲之旅，Remi承認自己的確有犯錯，以及感到後悔：「可能wrong decision（決定錯誤）或者not realistic enough（不夠現實），同埋唔夠耐性，但我唔會怪責身邊任何人，因為最終決定權喺我身上，應該同多啲人傾，唔係淨係信一條友。」然而他卻繼續鼓勵年輕球員向外闖：「希望佢哋唔好犯我嘅錯，聽多啲其他人意見，或者做多啲資料搜集先，睇吓球隊係咪想要你。」

杜國榆檔案：

姓名：Remi Dujardin

出生日期：1997年6月23日（26歲）

身高：1米85

司職：防守中場、後衞

球衣號碼：6

曾效力球會（只列部分）：胡米利亞（西乙B）、赫爾辛基（芬蘭）、柏迪遜地拉拿、史簡達堡、伊納迪亞（阿爾巴尼亞）、深水埗、丹東騰躍（中甲）

現效力球會：標準流浪

夢想爭做大港腳

Remi對上一次穿起港隊球衣已經是2019年3月的U23亞洲盃外圍賽，雖然有份參與雅加達亞運、省港盃等賽事，但他卻未曾在國際A級賽亮相。對於獲取首頂大港腳「喼帽」，Remi表示會靜心等待：「上年踢中甲嗰陣，安達臣冇直接同我對話，但啲助教都有揾過我。我相信每一個職業球員都有代表港隊嘅夢想、目標，如果有機會當然歡迎，但我暫時專注做好自己先，唔會諗太多同畀太大壓力。」

Remi上年3月尾突然由深水埗轉投中甲球隊丹東騰躍，但僅一季後便重返港超加盟標準流浪，他解釋道：「12月31號合約完咗，咁丹東退出中甲，我成為自由身球員，大陸經理人都有幫我同其他球會聯絡。但等到1月29日都冇正式聘約，為咗保障自己，所以選擇番嚟香港。」提到今季目標，Remi則表示會盡力踢好：「我唔會當流浪係一個跳板，嚟到都係學習，爭取每一次出場機會。」