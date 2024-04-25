冧莊英超不容有失　曼城快刀斬亂麻

今晚繼續上演英超快車，白禮頓主場鬥曼城。「藍月亮」喺歐聯出局後，今季最大目標就係衞冕英超，餘下6場聯賽只要贏晒，就肯定冧莊成功，今仗會爭取盡快入波領先，以免夜長夢多。翻查雙方近13次對賽，曼城有11次半場領先，直取半場客勝。（Now 621及611周五凌晨3時直播）

現時英超爭標形勢緊湊，曼城、阿仙奴同利物浦繼續咬住上，當中以「藍月亮」失分最少，換言之佢哋只要贏晒最後6場聯賽，就可以衞冕，目標清晰下必定搏盡。事實上，「藍月」雖然衞冕歐聯失敗，但本土賽事仍然充滿霸氣，近3場英超全勝之餘狂轟13球，上場英足盃4強亦擊敗車路士殺入決賽，可見歐聯出局並冇打擊士氣。

不過曼城都唔係冇憂慮，前鋒艾寧夏蘭特因傷上陣成疑，好彩球隊勝在人多，貝拿度施華、菲爾科頓、奇雲迪布尼及祖利安艾華利斯等人都有數胡能力，要速破白禮頓大門，唔係難事。

白禮頓今季失去「神奇球隊」光環，盛傳領隊迪薩比受到豪門利物浦及拜仁慕尼黑挖角，軍心點都有影響。事實上「海鷗」嚟到季尾冇乜方向，近4場聯賽僅得兩和兩負，包括作客不敵利物浦，以及主場以0比3大敗於阿仙奴腳下，可以話遇強即屈，面來勢洶洶嘅曼城更難樂觀。

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