希斯基：阿聯比賽充滿娛樂性

布里斯班獅吼及阿德萊德聯都未能在今季澳職常規賽打入前6而出線季後賽位置，所以我認為兩軍在進入今仗之前，都視今季為一個失望的球季。

當我球員時代征戰澳職時，布里斯班獅吼一直以來都是其中一支最強的隊伍。但近年他們都未能重拾昔日的風采及取得理想的成績。

我當年效力紐卡素噴射機時的隊友薩高域治，如今執教布里斯班獅吼，他將會為下個球季球隊做好部署。經已證明有能力取得入球的年青射手湯馬士華定咸等球員，將希望成為領隊的計劃之一，所以今仗將會推動他們交出好表現。

另一邊廂，阿德萊德聯失去了最佳球員奇治葛雲後，經歷了一個艱辛的球季。然而，儘管他們排在聯賽榜的第9位，球隊今季也有一些令人感到欣慰的地方。25場聯賽一共攻入48球，他們是澳職入球第2多的球隊，不過防守方面漏洞百出，也一共失了48球，表現令人失望。

但換言之阿聯的比賽經常充滿娛樂性，他們近4仗一共攻入12球，近5仗也贏了3場，所以他們的近況走勢相當好，如果今仗贏波的話，聯賽榜的排名更加可以反壓獅吼。

今仗也是伊蘭觀達加盟拜仁慕尼黑前，尾2一場代表阿聯上陣的賽事，所以他將希望在離隊前交出好表現。他將會夥拍日本前鋒指宿洋史攻堅，今仗應該會成為阿聯最大的入球威脅。

由於今場賽事可以說是例行公事，應該會有多個入球出現，我認為阿德萊德聯最終可以全取3分。