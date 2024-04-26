曼城全速衝冠！雙核爆發4比0炒白禮頓

曼城喺英超最後直路全速衝冠！佢哋喺周五(26日)凌晨作客4比0大炒白禮頓，依家只係落後踢多1場嘅阿仙奴1分，最後5輪贏晒就肯定成功衞冕。奇雲迪布尼同菲爾科頓「雙核」繼續爆發，今場又貢獻3個入波，帶領曼城喺各項賽事連續30場不敗，係英格蘭史上第4長不敗走勢。

曼聯雖然繼續有艾寧夏蘭特養傷，不過火力絲毫不減，17分鐘由奇雲迪布尼插水式頭槌頂入，26分鐘菲爾科頓主射罰球省中人入網，呢位英格蘭超新星34分鐘再入一球，曼城半場領先3比0。換邊後曼城主宰戰局，62分鐘由祖利安艾華利斯埋齋，最終大勝4比0全取3分。

曼城下半季開Turbo衝冠，「雙核」更加狀態巔峰，2024年奇雲迪布尼有12次助攻(各項賽事)、菲爾科頓有15個入波(各項賽事)，兩項數字都係英超No.1。曼城自上年12月輸畀維拉後，所有賽事連續30場不敗，英格蘭史上只有70年代嘅森林(40場)同90年次嘅曼聯(2次)(34場、33場)試過。

曼城贏晒最後5輪就可以奪冠，但領隊哥迪奧拿就唔敢大意：「依家開始，每個犯錯就會令爭冠變得困難，幸運我哋對衝刺好有經驗。利物浦前1日發生嘅事(輸畀愛華頓)，都有機會發生喺我哋或者阿仙奴身上，我哋2個星期前已經知道，要贏晒之後每場比賽，依家情況都係一樣。」