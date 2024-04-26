3雄爭冠要問熱刺　哥迪奧拿最驚係呢隊！

阿仙奴(77分)、曼城(76分)同利物浦(74分)爭逐英超冠軍，最後直路仍然充滿變數，有趣嘅係3雄嚟緊都要硬撼熱刺，隨時成為主宰冠軍誰屬嘅幕後大Boss！踢少1場嘅曼城餘下賽程最「易食」，不過領隊哥迪奧拿最擔心嘅球隊唔係熱刺，竟然係諾定咸森林！

英國《獨立報》分析各隊最後賽程(見表)，阿仙奴最後4個對手平均得分係1.47分，當中作客熱刺同曼聯危機四伏；利物浦4個對手平均得分1.5分，當中熱刺、維拉同韋斯咸都係聯賽前8名；曼城5場對手平均只有1.37分，只有熱刺同韋斯咸身處上半版，「易食指數」最高。

熱刺成為3雄嘅攔路虎，不過哥迪奧拿喺大炒白禮頓後，就點名要提防諾定咸森林：「冇人諗到利物浦輸畀愛華頓，愛華頓要為護級掙扎，情況同我哋下場對手森林好相似，佢哋一定會搏埋條命去踢......」

●阿仙奴餘下賽程

28/04 作客Vs熱刺

04/05 主場Vs般尼茅夫

11/05 作客Vs曼聯

19/05 主場Vs愛華頓

●利物浦餘下賽程

27/04 作客Vs韋斯咸

05/05 主場Vs熱刺

11/05 作客Vs阿士東維拉

19/05 主場Vs狼隊

●曼城餘下賽程

28/04 作客Vs諾定咸森林

05/05 主場Vs狼隊

11/05 作客Vs富咸

15/05 作客Vs熱刺

19/05 主場Vs韋斯咸