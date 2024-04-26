奧蘇里雲世錦賽爭第8冠顯霸氣　希堅斯勢創紀錄

兩位桌球壇傳奇「火箭」奧蘇里雲及「巫師」希堅斯，周四(26日)在克魯斯堡劇院舉行的世界錦標賽續寫輝煌，爭取八奪世界冠軍的奧蘇里雲，今屆登場即顯霸氣，以10比1大炒對手，而隨着48歲的希堅斯成功闖關，16強名單全部誕生，而今屆8位種子球手出局，追平了歷史紀錄。

正賽首圈賽事以19局10勝制進行，「世一」奧蘇里雲在首圈表現進取，全場11局有7cue「起迫」，並在第5局轟出「破百」的122度，這一桿不僅刷新了他個人保持史上單桿最多破百榜的紀錄（1261桿），同時也保持着連續30年在克魯斯堡都有「破百」的紀錄，而這位48歲的桌壇巨星，也是生涯第28次躋身世錦賽16強，並向破歷史的第8屆冠軍進發，下仗將面對戴爾。

「今天打得不俗，球桿也不俗，我心理很堅強，坦白說，近兩年比賽表現很爛，我知道是贏了比賽，我知道如何獲勝。」奧蘇里雲續稱：「當我說打得不好時，我並沒有說謊，我只是說我的感受....我能在50歲時贏世界冠軍？誰會知，我可能是唯一能夠做到這一點的球員，讓我們看看。」似乎這位世界「一哥」都有決心破紀錄。

至於另一位「長青樹」希堅斯首圈以10比6淘汰了鍾斯後，成為今屆世錦賽最後一位躋身16強的球手，而他將紀錄性位列世界TOP16長達29年，這位蘇格蘭名將自94-95年賽季首次躋身世界前16之後，一直保持前列，而48歲的希堅斯下仗將與世界排名第3的麥克艾倫爭逐，雙方今季對戰5次，但希堅斯的戰績是2勝3負。

特別一提是今屆世錦賽首輪被淘汰的種子球手共8人，平了1992及2012年的首圈出局種子人數的紀錄。而首圈比賽後共出現了25桿「破百」，但未有147出現，隨着丁俊暉出局，目前僅餘麥克艾倫在「三大賽」有一桿147，如果「小鋼炮」能在世錦賽上打出147，將可袋走14.7萬英鎊的額外重獎。次圈至8強賽事將採25局13勝制。