外流港將　賽事改期！想捧「韋婉」場再等吓先

足球生涯第3度外流的「韋婉」韋婉婷，原本很大機會在周六(27日)的賽事，首度列入高雄Attackers FC(高雄先鋒)的大軍名單，但因天氣關係，賽事將擇日再賽，令「韋婉」最快要到下月(5月)11日，才有望上演其地標戰。木蘭聯賽開鑼前不慎於練習中受傷的「韋婉」表示，期待為新東家披甲已久，揚言會珍惜每一次的上陣機會，用表現回報會方，以及每一位支持其外闖的朋友和球迷。

本月13日的開鑼戰，作客0比0賽和花蓮女足的高雄先鋒，原定周六將第一次主場出擊，於高雄市立楠梓足球場迎戰新北航源。「我好想快啲可以落場！」對花蓮前練習中受傷致肌肉撕裂的「韋婉」，斬釘切鐵道出其心聲。自今年2月20日離開香港，「韋婉」來到台灣已經超過兩個月，雖然外流經驗豐富，但她仍然十分感激高雄先鋒的職球員，令她可以極速適應寶島的生活。「同之前兩次比較，呢度溝通容易好多，而且球會職員同隊友，都好肯幫我同其他外援去適應，到呢一刻為止，我生活得好好。」「韋婉」笑指若要舉出和之前外流最大分別的地方，就是今次高雄先鋒提供給她和外援居住的宿舍設有廚房，幾乎每天都會自己煮飯的她，定時定候就要和同屋住去買餸，屬前所未有的體驗。

早在木蘭聯賽展開前，高雄先鋒已透過社交平台，上載球員的造型照，以及各式各樣的宣傳短片，種種安排對「韋婉」而言都十分新鮮。「踢咗咁多年波，球會花咁多人力物力去為球員拍造型照，我都係第一次。過程入面，完全感受到球會對球員嘅重視。之前世界盃外圍賽，中華台北對吉爾吉斯喺高雄先鋒嘅主場度踢，球會安排我哋去球場同入場球迷打招呼、介紹自己，感覺都好新鮮。」在宣傳海報中站C位的「韋婉」謂。

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在球會的安排下，「韋婉」和幾位日本籍隊友，包括塚本奈緒和三木良美等一同居住。「因為我最遲歸隊，所以係最後入住宿舍嗰個，可能因為咁，幾位日本外援都好照顧我。雖然大家生活上有啲文化差異，但係相處落都冇咩問題，依家熟落咗，佢哋會教我日文，我就教番佢哋廣東話，一齊住得好開心。」「韋婉」笑說。

高雄先鋒今季雄心萬丈，「韋婉」指全隊上下都十分齊心，希望能夠創出佳績。「第一場因為傷咗踢唔到，所以好想可以快啲落場，同隊友一齊挑戰聯賽錦標！」由於天氣關係，高雄先鋒周六(27日)晚上6時對新北航源一仗將要改期，而下一輪聯賽會5月11日舉行，屆時高雄先鋒會作客台中藍鯨。