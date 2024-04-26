【西甲】歐聯前唔慌搏　皇馬細盤嗒得落

西甲1哥皇家馬德里今晚作客皇家蘇斯達。皇馬榜首位置穩陣，唔使急住搶分，下周歐聯4強首回合作客拜仁慕尼黑先至緊要，今場唔慌搏命，安察洛堤極大可能用副選上陣，加上佢哋近3次作客皇蘇，全開2球或以下，無論現實同數據都支持玩2.5球入球細。（Now 632周六凌晨3時直播）

今場係西甲賽會專登遷就皇馬下周歐聯，調動賽程提早比賽，等佢哋可以抖多兩日。既然賽會一番好意，皇馬主帥安察洛堤肯定唔客氣照單全收，今場會以副選上陣，最緊要係球員就住踢，唔好胡亂添傷兵。

其實都唔使渡邊年點分析，呢場波「你知、我知、單眼佬都知」，只要大家投入「肥安」角度，又或者打過吓機，都知呢場點部署啦。西班牙傳媒話拿祖費南迪斯、法蘭斯高加西亞、巴謙戴亞斯及祖斯奴等會獲正選機會，事實上皇馬聯賽領先次席嘅巴塞成11分，奪冠只係時間問題，今場戰術就係守住先，間唔中突擊吓，贏到就贏，贏唔到1分都冇所謂。

皇蘇近年對皇馬甚少大手交易，淨係計近3次主場鬥皇馬，雙方勝和負各一場，全開2球或以下。皇蘇現時排第6，同第4嘅馬德里體育會相差10分，爭前4機會唔大，但要保住歐洲賽資格仍然手執主動權。佢哋近5場聯賽3勝2和，不過近兩場都和晒，其中一場仲係2比2踢和包尾嘅艾美利亞，近況有啲跌Watt，今晚攞1分亦唔介意，預料唔會太急進，一於捧入球細。

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