中村祐人：櫻花滿開　重返勝軌

大阪櫻花上星期日在末段失球的情況下，最終以1比2不敵名古屋鯨魚，首嚐今季落敗滋味。

該場敗仗的兩球失球歸咎於球隊差勁的防守死球表現，而球隊最近亦於防守自由球攻勢時未能好好應付對方身材高大的球員。

大阪櫻花擁有里奧施亞拉這位相當優秀的射手坐鎮，他有能力走到對方門前的危險位置取得入球，他今仗倒戈前球會將會大大激起他取得入球的鬥志。

因為要應付周中面對蔚山HD的亞冠盃4強大戰，所以橫濱水手上周末沒有被安排進行聯賽，而他們亦憑著互射十二碼勝出，成功首次躋身亞冠盃決賽。

橫濱水手的球員周中進行了比賽後，自然地將會感到一點疲倦，或許亦難以令他們從取得歷史性佳績的喜悅當中重返現實。然而，我確信同一時間他們也十分高興，有機會可以一場接一場進行那麼多場高強度的賽事，並繼續以衝擊日職冠軍為主要目標。

艾爾巴傷癒復出為橫濱水手的創造力帶來正面影響，再加上陣中另一巴西的左腳右路進攻球員恩蘇沙，有能力以盤扭技巧及精準的傳送為隊友製造機會，所以他們將會在邊路位置帶來危險。

雖然雙方的進攻質素相當接近，但我認為大阪櫻花的防守較為穩健，預計他們今仗將可獲勝。